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إقتصاد

شركة إماراتية سترعى نادي برشلونة.. فكم بلغ البدل؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 13:32
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توصل نادي برشلونة لاتفاق مع شركة "ميدوسا"، وهي شركة مقرها الإمارات وتعمل في تصنيع مطهر للأسطح، لرعاية النادي لثلاثة مواسم.
وبحسب صحيفة "إس"، سيحصل برشلونة بموجب هذا العقد على 5 ملايين يورو لكل موسم، وستظهر العلامة التجارية للشركة على سروال الفريق بداية من مباراة كأس خوان غامبر في 12 آب ضد موناكو أو في بداية الدوري في 17 آب ضد فالنسيا.
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ويواجه برشلونة مشكلات في طباعة العلامات التجارية نظراً لتوتر علاقته بشركة "نايكي"، موردة الملابس الرياضية له. (بلومبرغ)

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