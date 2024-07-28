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إقتصاد

باكستان تطالب الصين بإعادة هيكلة ديونها

Lebanon 24
28-07-2024 | 15:50
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طلبت باكستان من الصين إعادة صياغة ديونها عبر عمليات تجديد الديون وتمديد آجال الاستحقاق لإفساح مزيد من المجال أمام الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تنفيذها بموجب برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
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وخلال زيارتهم الأخيرة لبكين، ناقش مسؤولون من البنك المركزي اقتراحاً بتمديد آجال استحقاق الديون لتسع محطات طاقة بنتها شركات صينية في إطار الممر الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، والذي يُسمى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، فضلاً عن مشروع لنقل الكهرباء، بحسب ما قاله وزير المالية محمد أورنغزيب في مؤتمر صحفي في إسلام آباد.

منذ ذلك الحين، قررت باكستان تعيين مستشار صيني للمساعدة في حل هذه المسألة، بحسب أورنغزيب.

وأضاف أن كل مشروع له ملف ديون مختلف وقضايا محددة، لذلك سيتعين علينا أن نتعامل مع كل مشروع على حدة. تابع أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار التعرفة غير المتوافقة الفورية والقضايا البنيوية معاً. (بلومبرغ)
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