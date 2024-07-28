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إقتصاد

وسط مخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط.. تغيرات في سوق النفط

Lebanon 24
28-07-2024 | 23:58
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ارتفعت أسعار النفط الاثنين،‬‬ ‬‬لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم صاروخي على هضبة الجولان، حيث حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت1.8‭‭ ‬‬ بالمئة بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

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