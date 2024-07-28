وسط مخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط.. تغيرات في سوق النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط الاثنين،‬‬ ‬‬لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم صاروخي على هضبة الجولان، حيث حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل.وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت1.8‭‭ ‬‬ بالمئة بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.