وسط مخاوف التصعيد ضد "حزب الله".. الشيكل الإسرائيلي يتراجع

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تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى 3.743 أمام الدولار على وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل ضد "حزب الله".وفي منتصف جلسة الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار 3.743 شيكل، مقارنة مع 3.65 شيكل في بداية جلسة اليوم، في أسرع هبوط للعملة الإسرائيلية منذ 3 شهور.يأتي ذلك، بينما أعلنت شركات طيران عالمية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، لفترات متباينة، تجنبا لتصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".وبدت أسواق المال الإسرائيلية تخشى توسع التوترات مع "حزب الله" إلى حرب شاملة، وفق تصريحات سابقة لوزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين دعوا للمضي بهذا الخيار.وخلال وقت سابق اليوم، أوردت القناة الـ 12 العبرية، أن شركات طيران لوفتهانزا والخطوط النمساوية، ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل، دون تحديد موعد لرفع قيود السفر.والإثنين، قالت شركة لوفتهانزا في بيان إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى 5 أغسطس المقبل، وهو ذات الموعد الذي أعلنته شركة الطيران السويسرية اليوم.بينما أعلنت شركة "إير فرانس"، تعليق رحلاتها يومي الإثنين والثلاثاء إلى لبنان، بعد تأجيل رحلات تتبع خطوط الشرق الأوسط اللبنانية، وإلغاء رحلات كانت مجدولة اليوم، من ألمانيا وهولندا والسويد.