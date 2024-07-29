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إقتصاد

للمرة الأولى في 3 سنوات.. تراجع مبيعات ماكدونالدز عالمياً

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:10
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سجلت شركة ماكدونالدز هبوطا مفاجئا في المبيعات على مستوى العالم هو الأول في 13 فصلا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي دفعت المستهلكين إلى العزوف عن مطاعم الشركة.

ودفع التضخم المستمر المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة إلى التحول إلى أطعمة أقل تكلفة داخل المنزل.
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وتراجعت المبيعات العالمية واحدا بالمئة في الربع الثاني مقارنة بتقديرات المحللين بزيادتها 0.5 ، وزادت الإيرادات الإجمالية واحدا بالمئة.

وأثر تعافٍ أبطأ من المتوقع في الصين وصراع الشرق الأوسط في أداء قطاع الأعمال في ماكدونالدز حيث يدير الشركاء المحليون المطاعم مع تراجع المبيعات 1.3 بالمئة مقارنة بقفزة 14 بالمئة قبل عام.

وتعاني شركات، مثل ماكدونالدز وستاربكس، من مقاطعة المستهلكين بسبب حرب غزة التي أثرت في مبيعاتها في أسواق الشرق الأوسط.

وزاد سهم ماكدونالدز 2.97 دولار على أساس معدل في الربع الثاني مخالفا التوقعات بتسجيله 3.07 دولار.
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