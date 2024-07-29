الدولار يرتفع في بداية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية

ارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم الاثنين مع استعداد المتعاملين لأسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية التي سيتخذها البنكان المركزيان الأميركي والياباني يوم الأربعاء.





وارتفع مؤشر الدولار مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، 0.27 بالمئة إلى 104.64 نقطة.

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اما اليورو فتراجع 0.41 بالمئة إلى 1.08115 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.77 بالمئة إلى 1.2841 دولار.





هذا وهبطت عوائد السندات البريطانية اليوم الاثنين مما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.



وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6545 دولار أميركي، محاولا التعافي من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 0.65105 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ بداية ايار.





وسجلت العملة المشفرة الرئيسية البتكوين ارتفاعا 0.75 بالمئة إلى 68743 دولارا بعد أن تلقت بعض الدعم من التعليقات الإيجابية للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.