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إقتصاد
مع عودة المخاوف بشأن الطلب الصيني.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
30-07-2024
|
00:12
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نخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
تحرك الأسعار
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 14 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 75.67 دولار للبرميل.
أحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة بالأسواق في الآونة الأخيرة. وترجح نتائج استطلاع أجرته رويترز نشرت الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثالث في تموز.
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