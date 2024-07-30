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إقتصاد

على نحو غير متوقع... انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:21
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بعدما تجنب الركود في بداية العام، انكمش الاقتصاد الألماني على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام، ما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
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وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة معدلة 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1 بالمئة بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.
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