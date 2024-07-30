السعودية.. إليكم حجم الذهب الذي تم بيعه خلال 4 أشهر

Advertisement

سجّلت مشتريات السعوديين من الذهب انخفاضاً خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% على أساس سنوي.وبلغ إجمالي الطلب على الذهب في المملكة من المستهلكين 24.7 طن في النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 26.2 طن في الفترة المماثلة من العام 2023.وخلال الربع الثاني من 2024، انخفض طلب المستهلكين على الذهب بالمملكة بنحو 3.1% إلى 12.4 طن. (السعودية مباشر)