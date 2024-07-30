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إقتصاد
السعودية.. إليكم حجم الذهب الذي تم بيعه خلال 4 أشهر
Lebanon 24
30-07-2024
|
12:28
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سجّلت مشتريات السعوديين من الذهب انخفاضاً خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الطلب على الذهب في المملكة من المستهلكين 24.7 طن في النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 26.2 طن في الفترة المماثلة من العام 2023.
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وخلال الربع الثاني من 2024، انخفض طلب المستهلكين على الذهب بالمملكة بنحو 3.1% إلى 12.4 طن. (السعودية مباشر)
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