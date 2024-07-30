مصر: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خسارة قناة السويس من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، قائلا: "لم يكن عندنا تصور أن إيرادات قناة السويس تقل إلى 300 مليون دولار، كنا معدين الـ800 مليون دولار، والدولة تخسر ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهريا"، متسائلا: "دي مش صدمات خارجية بتأثر علينا ومضطرين نتعامل معاها". (سكاي نيوز)

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