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إقتصاد

أرباح سامسونغ التشغيلية تقفز.. كم بلغت؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:09
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كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء، أن أرباحها التشغيلية ارتفعت أكثر من 15 ضعفا على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الأداء القوي في قطاع أشباه الموصلات.

وقالت الشركة العاملة في صناعة الهواتف المحمولة ورقائق الذاكرة، في تقرير تنظيمي، إن الأرباح التشغيلية،  بلغت 10.44 تريليونات وون (حوالي 7.54 مليارات دولار) في الفترة من نيسان إلى حزيران، مقارنة بـ 668.5 مليار وون (حوالي 490 مليون دولار) قبل عام، ما يعادل نمو نسبته 1458 بالمئة.
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وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها سامسونغ للإلكترونيات أرباحا تشغيلية تزيد عن 10 تريليونات وون (حوالي 7.3 مليار دولار) في 7 أرباع سنوية منذ الربع الثالث من عام 2022.

وقفزت مبيعاتها بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 74.06 تريليونات وون (حوالي 53.45 مليار دولار)، وارتفع صافي الربح لها بنسبة 471 بالمئة إلى 9.84 تريليونات وون (حوالي 7.1 مليار دولار).


ووفقا لمسح أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس"، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، تجاوزت أرباح الشركة توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين لأرباح تشغيلها 10.29 تريليونات وون.
 
وقالت سامسونغ للإلكترونيات إنها استثمرت 8.05 تريليونات وون في البحث والتطوير في الربع الثاني. كما أنفقت 12.1 تريليون وون (نحو 8.8 مليار دولار) في الاستثمار في المرافق، بما في ذلك 9.9 تريليونات وون في قطاع أشباه الموصلات.

وقالت إن أعمالها في مجال الرقائق حققت مبيعات بقيمة 28.6 تريليون وون في الربع الثاني، مع تحقيق ربح تشغيلي بلغ 6.45 تريليونات وون (ما يعادل 4.7 مليار دولار).

ويمثل هذا أول ربح تشغيلي ربع سنوي لأعمال الشركة الرائدة منذ أكثر من عام، حيث ظلت في الخسارة لمدة 5 أرباع متتالية منذ الربع الأول من عام 2023. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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