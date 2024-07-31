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إقتصاد

الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة من دون تغيير

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:40
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في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
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وقال الفيدرالي في بيان عقب القرار إن التضخم في 9 لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن المجلس سيواصل العمل على خفضه إلى المستويات المستهدفة.
وكما أوضح الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة قوية، على الرغم من أن معدلات البطالة ارتفعت وسوق العمل يشهد تباطؤا ملحوظا.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال خلال يوليو الجاري، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأميركي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وأضاف باول في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن أن سيناريو الهبوط الصعب "ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا كما أنه ليس احتمالا مرجحا".
وقال: "شعرت دائما أن هناك طريقا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل".
وأضاف باول أن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تسنى إحراز "مزيد من التقدم" في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك وذلك في تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا. (سكاي نيوز)
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