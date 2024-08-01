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إقتصاد

أسعار النفط الحالية.. هل هي مناسبة للميزانية الروسية؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:54
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن المستوى الحالي لأسعار النفط مريح للميزانية الروسية، كما أن السوق تحافظ على توازن العرض والطلب.

وقال نوفاك: "السعر السائد في الوقت الحالي مريح لروسيا وللميزانية الروسية، وقد افترضنا سابقا أن السعر سيكون في نطاق 80 - 85 دولارا للبرميل، وبطبيعة الحال فإن الأسعار لن تبقى على حالها ويمكن أن تتقلب".
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وتعمل روسيا ودول منتجة أخرى للخام في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وعلى صعيد التعاملات جرى تداول أسعار النفط اليوم الخميس عند مستوى 81 - 81.30 دولاراً للبرميل. (روسيا اليوم)
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