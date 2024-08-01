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إقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية تنخفض

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:00
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انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد وارتفعت السندات، حيث دفعت جرعة جديدة من البيانات الاقتصادية الضعيفة المتداولين إلى إعادة النظر في ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول حكيماً في تأجيل خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
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وكانت حركة الأسعار يوم الخميس بمثابة حلقة أخرى من التقلبات اليومية الشديدة التي تميزت بالتناوب السريع داخل وخارج فئات الأصول والقطاعات، مع اختيار المستثمرين لسندات الخزانة باعتبارها الملاذ الآمن.

وشهد مؤشر "ناسداك 100" أكبر انعكاس له في يوم واحد منذ أيار 2022. وفي تداولات ما بعد إغلاق السوق، تعثرت شركة "إنتل" بسبب تقديرات دون التوقعات، كما انخفضت أسهم شركة "أمازون" بسبب نتائج مخيبة للآمال. (بلومبرغ)
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