انهيار أسهم "سوفت بنك" يطيح بمليارات من ثروة ماسايوشي سون

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أدى تراجع أسهم مجموعة "سوفت بنك" على مدى يومين إلى محو 2.5 مليار دولار من ثروة مؤسسها ماسايوشي سون، حيث تضررت استثماراته من رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.انخفضت الأسهم بنسبة 6.7% في التعاملات الصباحية في طوكيو. وعلى مدى يومين، تراجعت عملاقة التكنولوجيا بنحو 13%. لكن حتى بعد هذا الهبوط الأخير، ارتفعت ثروة سون منذ بداية 2024 وحتى الآن بحوالي 3 مليارات دولار أضيفت إلى إجمالي ثروته البالغ 11.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. (بلومبرغ)