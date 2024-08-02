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إقتصاد

لأوّل مرة منذ 2020.. أسهم اليابان تتكبد أسوا خسارة

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:12
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سجّل المؤشر نيكي الياباني أسوأ جلسة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث هوى بنحو ستة في المئة في ختام تعاملات الجمعة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 5.81 بالمئة عند 35909.7 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 كانون الثاني وأكبر تراجع يومي منذ آذار 2020.
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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.14 بالمئة إلى 2537.6 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد في مطلع شهر آب بعد بيانات أثارت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع بينما يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية.

أما بنك اليابان المركزي فقد رفع هذا الأسبوع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المئة ولم يستبعد محافظ البنك كازو أويدا زيادة أخرى هذا العام.

وهوى سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 12 بالمئة.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو، وقاد القطاع المالي الخسائر. وهبطا قطاعا السمسرة والخدمات المصرفية 12 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب. (سكاي نيوز)
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