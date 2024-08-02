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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع بقوة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:50
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولارات للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.92 دولارات، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة أيضا إلى 973.60 دولارات. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.
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وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 912.07 دولار. (سكاي نيوز)
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