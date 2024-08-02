32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر
Lebanon 24
02-08-2024
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ نيسان الماضي، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وتلقت الأسعار دعما من توقعات من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل، وتنتظر الأسواق اليوم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات حول موعد خفض الفائدة.
Advertisement
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 2463.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، وحقق الذهب مكاسب 3.2% حتى الآن هذا الأسبوع.
وقال زين فاودا، محلل السوق في وساطة "أواند" إن "أسعار الذهب مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف من ضربة انتقامية من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن".
Advertisement
الأكثر قراءة
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات.. العدو يخرق جدار الصوت أكثر من مرة
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات.. العدو يخرق جدار الصوت أكثر من مرة
12:41 | 2024-08-01
01/08/2024 12:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع
Lebanon 24
الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع
11:39 | 2024-08-01
01/08/2024 11:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:33 | 2024-08-02
ضربة كبيرة للفنادق... هل تُقفل أبوابها؟
04:50 | 2024-08-02
أسعار الذهب ترتفع بقوة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟
04:12 | 2024-08-02
لأوّل مرة منذ 2020.. أسهم اليابان تتكبد أسوا خسارة
04:03 | 2024-08-02
انهيار أسهم "سوفت بنك" يطيح بمليارات من ثروة ماسايوشي سون
02:07 | 2024-08-02
تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
01:49 | 2024-08-02
آبل تحقق أرقامًا إيجابية جديدة.. فاقت التوقعات
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24