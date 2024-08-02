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إقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:57
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تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ نيسان الماضي، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وتلقت الأسعار دعما من توقعات من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل، وتنتظر الأسواق اليوم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات حول موعد خفض الفائدة.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 2463.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، وحقق الذهب مكاسب 3.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وقال زين فاودا، محلل السوق في وساطة "أواند" إن "أسعار الذهب مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف من ضربة انتقامية من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن".
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