27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع ملحوظ في معدلات إفلاس الشركات في النمسا
Lebanon 24
04-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة "AKV Europa" النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
Advertisement
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو (12.55 مليار دولار)، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة "Signa Group" وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "Fisker"، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
08:00 | 2024-08-04
04/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
06:45 | 2024-08-04
04/08/2024 06:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
10:30 | 2024-08-04
04/08/2024 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:48 | 2024-08-05
بسبب مخاوف الركود.. النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور
23:06 | 2024-08-04
ثلاثة استحقاقات مالية داهمة تنتظر المعالجة الرسمية السريعة
14:58 | 2024-08-04
بعد تقارير "البيع".. مصر تعلن آخر التطورات بشأن مطار القاهرة
12:00 | 2024-08-04
الخوف يجتاح الأسواق العالمية... تعرف على الأسباب
09:42 | 2024-08-04
دولة خليجية ترفع صادراتها من الذهب والأحجار الكريمة
07:50 | 2024-08-04
ركود أم نكسة مؤقتة للاقتصاد الأميركي؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 08:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24