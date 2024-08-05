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إقتصاد

خسائر البورصات العربية تتواصل.. سوق دبي تهبط بأكثر من 4%

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:29
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تواصلت خسائر البورصات العربية في تعاملات اليوم الاثنين، على وقع انهيارات الأسواق عالمياً، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 4.27% عند مستوى 4056.34 نقطة عند افتتاح تعاملات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع في الأسواق الإماراتية.
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فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 2.4% عند مستوى 9067.86 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% عند مستوى 9937 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصات الكويت وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% عند مستوى 7564 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6%.

وعند الافتتاح تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنحو 3%.

ألقى تراجع الأسواق العالمية الحادة بقيادة أسهم وول ستريت يوم الجمعة الماضي بظلاله على بورصات آسيا اليوم الاثنين، وأوقفت بورصة اليابان التداول مرتين، مع هبوط مؤشرها الرئيسي بأكثر من 10%.

انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.
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