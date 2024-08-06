31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
06-08-2024
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، معوضة خسائر اليوم السابق، إذ تغلبت المخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات على القلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة قد يضر بالطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
Advertisement
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.55 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 74.29 دولار.
وأمس الاثنين، هبطت أسعار الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة على خلفية هبوط أسواق الأسهم العالمية. وكان انخفاض أسعار النفط محدودا بسبب القلق من أن يؤدي رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، "أدى تزايد المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط إلى عمليات شراء جديدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
09:24 | 2024-08-05
05/08/2024 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان فنانا شهيراً.. والد دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
كان فنانا شهيراً.. والد دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
00:04 | 2024-08-06
06/08/2024 12:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله قد يدخل إسرائيل".. إقرأوا ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
"حزب الله قد يدخل إسرائيل".. إقرأوا ما قيل في تل أبيب!
13:00 | 2024-08-05
05/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:04 | 2024-08-06
حكمت أبو زيد رئيساً لمجلس إدارة OMT
06:00 | 2024-08-06
خطر الحرب في الشرق الأوسط يلقي ظلالاً كارثية على الأسواق العالمية كما في بيروت
03:13 | 2024-08-06
أرباح أرامكو السعودية تستمر في التراجع
02:08 | 2024-08-06
تراجع إضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
02:00 | 2024-08-06
الأسهم اليابانية تقود انتعاش الأسواق الآسيوية.. والين يتراجع
00:58 | 2024-08-06
مع تزايد الرهانات على خفض أكبر للفائدة الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 14:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 14:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 14:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24