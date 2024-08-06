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إقتصاد

وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
06-08-2024 | 01:04
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، معوضة خسائر اليوم السابق، إذ تغلبت المخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات على القلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة قد يضر بالطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.55 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 74.29 دولار.

وأمس الاثنين، هبطت أسعار الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة على خلفية هبوط أسواق الأسهم العالمية. وكان انخفاض أسعار النفط محدودا بسبب القلق من أن يؤدي رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، "أدى تزايد المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط إلى عمليات شراء جديدة".
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