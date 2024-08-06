30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأسهم اليابانية تقود انتعاش الأسواق الآسيوية.. والين يتراجع
Lebanon 24
06-08-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل قوي، لتتصدر المكاسب في آسيا، حيث استعادت بعض الخسائر التي تكبدتها في الهبوط الذي ضرب بورصات العالم، الاثنين، والذي محى مليارات الدولارات في الأسواق من نيويورك إلى لندن. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتراجعت سندات الخزانة.
Advertisement
ارتفعت مؤشرا الأسهم الرئيسيان في اليابان بنسبة تقارب 11 بالمئة بعد هبوطهما بأكثر من 12 بالمئة في اليوم السابق، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 3 بالمئة.
وبقيت الأسهم في هونغ كونغ والصين مستقرة. وتشير الدلائل الإيجابية الأولية إلى أن المتداولين يستعيدون أنفاسهم بعد يوم دراماتيكي شهد تسجيل مؤشر "الخوف" في وول ستريت - وهو مؤشر VIX - أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1990.
وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "إنفستكو أسيت مانجمنت" في طوكيو: "مع انتعاش الأسهم اليابانية، من المرجح أن ترتد بقية أسواق آسيا اليوم معًا. ونظرًا لأن حجم انخفاض أسعار الأسهم اليابانية أمس كان أكبر بكثير من أوروبا والولايات المتحدة، أدرك المشاركون في السوق الآن أن تصحيح السوق الياباني أمس كان مبالغًا فيه".
أدت التكهنات حول ركود أميركي وشيك، وتراجع الحماس بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع الين الياباني الذي أدى إلى تصفية صفقات الكاري (Carry Trades)، إلى موجة بيع استمرت ثلاثة أيام في الأسهم العالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
06:25 | 2024-08-05
05/08/2024 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
09:24 | 2024-08-05
05/08/2024 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
06:42 | 2024-08-05
05/08/2024 06:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:13 | 2024-08-06
أرباح أرامكو السعودية تستمر في التراجع
02:08 | 2024-08-06
تراجع إضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
01:04 | 2024-08-06
وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط.. ارتقاع في اسعار النفط
00:58 | 2024-08-06
مع تزايد الرهانات على خفض أكبر للفائدة الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
23:30 | 2024-08-05
هبوط في أسواق الأسهم العالمية.. ماذا يقول الخبراء؟
23:00 | 2024-08-05
الناتج المحلي الحقيقي للبحرين ينمو 3.3% في الربع الأول
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 12:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 12:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 12:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24