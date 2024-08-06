Advertisement

إقتصاد

بعد 24 ساعة من الهلع والانهيارات... البورصات العالمية تنتعش

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1231056-638585557661792776.jpg
Doc-P-1231056-638585557661792776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت البورصات العالمية انتعاشاً، بعدما سيطر الهلع على الأسواق المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط مخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.

وكانت مؤشرات البورصات قد تراجعت أمس الاثنين في كل الأسواق المالية الكبرى عبر العالم.
Advertisement

بدأ الهبوط حادا في طوكيو، فيما أغلقت بورصة نيويورك التي تشكل مؤشرا لكل الأسواق المالية على هبوط قوي، إذ عرف اثنان من المؤشرات الثلاثة الرئيسية أسوأ جلسة خلال سنتين.

ورصدت التقارير الاقتصادية أن تغييرا في التوجه يحصل اليوم في الأسواق المالية.

ووفقا للتقارير، فإن التغيير يتزامن على ما يبدو مع تصريحات أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأن بيانات الوظائف "لا تشبه في الوقت الحاضر انكماشا".

كما أظهرت مؤشرات أن النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة عاود النمو في تموز الماضي.

وبناء عليه، في طوكيو، ارتفع مؤشر نيكي، المؤشر الرئيسي للبورصة، الثلاثاء، بنسبة 10,23% غداة تسجيله تراجعا بمعدل 12,4% وأكبر خسارة بالنقط في تاريخه.

وفي أوروبا، انتعشت الأسواق المالية الرئيسية بعدما أغلقت في اليوم السابق على تراجع حاد.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:43 | 2024-08-06
06:04 | 2024-08-06
06:00 | 2024-08-06
03:13 | 2024-08-06
02:08 | 2024-08-06
02:00 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24