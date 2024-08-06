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إقتصاد
بعد 24 ساعة من الهلع والانهيارات... البورصات العالمية تنتعش
Lebanon 24
06-08-2024
|
08:41
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سجلت البورصات العالمية انتعاشاً، بعدما سيطر الهلع على الأسواق المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط مخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.
وكانت مؤشرات البورصات قد تراجعت أمس الاثنين في كل الأسواق المالية الكبرى عبر العالم.
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بدأ الهبوط حادا في طوكيو، فيما أغلقت بورصة نيويورك التي تشكل مؤشرا لكل الأسواق المالية على هبوط قوي، إذ عرف اثنان من المؤشرات الثلاثة الرئيسية أسوأ جلسة خلال سنتين.
ورصدت التقارير الاقتصادية أن تغييرا في التوجه يحصل اليوم في الأسواق المالية.
ووفقا للتقارير، فإن التغيير يتزامن على ما يبدو مع تصريحات أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأن بيانات الوظائف "لا تشبه في الوقت الحاضر انكماشا".
كما أظهرت مؤشرات أن النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة عاود النمو في تموز الماضي.
وبناء عليه، في طوكيو، ارتفع مؤشر نيكي، المؤشر الرئيسي للبورصة، الثلاثاء، بنسبة 10,23% غداة تسجيله تراجعا بمعدل 12,4% وأكبر خسارة بالنقط في تاريخه.
وفي أوروبا، انتعشت الأسواق المالية الرئيسية بعدما أغلقت في اليوم السابق على تراجع حاد.
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