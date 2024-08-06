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إقتصاد

باكستان تحصل على تأكيدات بتمديد الديون

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:54
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حصلت باكستان على تعهدات من الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتمديد الديون لمدة عام، ما يعطي دفعةً قويةً للبلاد في انتظار الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
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وصرّح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب للصحفيين في إسلام آباد بعد اجتماع لجنة برلمانية، بأن حجم الديون الممددة سيكون نفسه كما العام الماضي.

تأتي هذه التأكيدات في وقت تنتقل الدولة الواقعة في جنوب آسيا من برنامج قرض إلى آخر مع صندوق النقد الدولي لمواصلة سداد ديونها. (بلومبرغ)
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