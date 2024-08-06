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إقتصاد

أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
06-08-2024 | 16:07
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، تحت ضغط من ارتفاع الدولار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2401.75 دولار للأوقية، وخسر المعدن الأصفر 1.5 بالمئة في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2442.90 دولار.

وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل الدولار أول صعود أمام الين الياباني هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 27.24 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 919.30 دولار، وكسب البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 870 دولارا. (الخليج)
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