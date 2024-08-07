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إقتصاد
للشهر الرابع.. الصادرات الصينية تنمو
Lebanon 24
07-08-2024
|
01:31
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واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، حيث أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 في المئة في تموز مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 في المئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.65 مليار دولار للشهر.
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وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة.
واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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