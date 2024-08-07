للشهر الرابع.. الصادرات الصينية تنمو

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واصلت صادرات الصين نموها للشهر الرابع على التوالي، حيث أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار زادت بنسبة 7 في المئة في تموز مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 في المئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.65 مليار دولار للشهر.وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة.