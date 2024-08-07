الدولار يرتفع.. والين ينخفض

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ارتفع الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، وقفز بما يصل إلى اثنين بالمئة مقابل الين بعدما قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بينما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.وتراجع الين أكثر من 1.5 بالمئة إلى 146.70 مقابل الدولار بعدما لامس مستوى متدنيا خلال الجلسة عند 147.50 عقب تصريحات أوشيدا مباشرة.وقال أوشيدا "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".وسجل الين أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 يوم الاثنين، وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في 38 عاما البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو تموز.واستقر اليورو تقريبا اليوم الأربعاء عند 1.092675 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.26985 دولار في ساعات التداول الآسيوية، دون أن يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.22 بالمئة إلى 103.19، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 والذي لامسه الاثنين. (سكاي نيوز عربية)