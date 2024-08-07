31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يرتفع.. والين ينخفض
Lebanon 24
07-08-2024
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، وقفز بما يصل إلى اثنين بالمئة مقابل الين بعدما قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بينما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.
Advertisement
وتراجع الين أكثر من 1.5 بالمئة إلى 146.70 مقابل الدولار بعدما لامس مستوى متدنيا خلال الجلسة عند 147.50 عقب تصريحات أوشيدا مباشرة.
وقال أوشيدا "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".
وسجل الين أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 يوم الاثنين، وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في 38 عاما البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو تموز.
واستقر اليورو تقريبا اليوم الأربعاء عند 1.092675 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.26985 دولار في ساعات التداول الآسيوية، دون أن يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.22 بالمئة إلى 103.19، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 والذي لامسه الاثنين. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
07:35 | 2024-08-06
06/08/2024 07:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:53 | 2024-08-07
أسعار الذهب تستقر
04:02 | 2024-08-07
سلسلة الإمدادات الغذائية مُتاحة في حال الحرب.. ماذا عن دواء الأمراض المستعصية؟
03:53 | 2024-08-07
مطار دبي يستمر بكسر الأرقام القياسية
01:31 | 2024-08-07
للشهر الرابع.. الصادرات الصينية تنمو
00:26 | 2024-08-07
كيف تحتسب قيمة درجة الماجستير في إدارة الأعمال؟
23:22 | 2024-08-06
مع ارتفاع مخزونات البنزين في أميركا.. أسعار النفط تنخفض وهذا ما سجّلته
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 12:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 12:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 12:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24