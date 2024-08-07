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إقتصاد
مطار دبي يستمر بكسر الأرقام القياسية
Lebanon 24
07-08-2024
|
03:53
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سجل مطار دبي الدولي رقما قياسيا باستقبال 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المطار، في بيان صحفي اليوم، إن هذا الإنجاز يعكس مكانته كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ما يسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.
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وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: "يؤكد هذا الأداء القياسي الذي حققناه في النصف الأول من هذا العام أهميتنا الاستراتيجية كمركز عالمي للطيران، مشيرا إلى أن دبي تتصدر المدن العالمية في جذب المواهب والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "فخورون بأن نكون بوابة الدخول الأولى إلى هذه المدينة العالمية، حيث نساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز تجربة المطار لكل ضيف من ضيوفنا المسافرين، منوها إلى أن الطلب القوي من الأسواق الرئيسية مثل الهند، والانتعاش التدريجي لسوق الصين قد لعب دورا في تحقيق هذا النجاح". (روسيا اليوم)
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