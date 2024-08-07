احتياطي روسيا من الذهب يبلغ مستوى قياسيا

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أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن حصة الذهب في احتياطيات روسيا الدولية بلغت في نهاية تموز الماضي أعلى مستوى منذ العام 2000، وبلغت قيمة احتياطي الأصفر الرنان 179.6 مليار دولار.وارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 2.9% في تموز الماضي إلى 179.6 مليار دولار، وجددت بذلك المستوى القياسي الذي تم تسجيله في نيسان الماضي، حينها بلغت 175.9 مليار دولار.وبلغ إجمالي احتياطيات روسيا الدولية في الأول من أب الجاري 602.05 مليار دولار ارتفاعا من 593.5 مليار دولار في الأول من تموز 2024، وبذلك تكون الاحتياطيات قد سجلت مطلع الشهر الجاري أعلى مستوى منذ أذار 2022.واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص. (روسيا اليوم)