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إقتصاد

النفط يرتفع.. فكم سجل؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 00:14
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا حادا في مخزونات الخام الأميركية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.
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صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.52 دولار.


وهبط خام برنت الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل كانون الثاني، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة للأسهم حول العالم.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي، إذ تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 700 ألف برميل.

ويواصل المستثمرون مناقشة وضع الإمدادات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج قفز بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثاني من آب. (سكاي نيوز)
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