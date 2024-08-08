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إقتصاد
ملياردير يمتلك الآن سندات خزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي.. من هو؟
Lebanon 24
08-08-2024
|
02:16
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تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت الآن، سندات خزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيث يبني بافيت حصنه النقدي إلى مستوى قياسي.
ووفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC، احتفظت المجموعة التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، بمبلغ 234.6 مليار دولار في استثمارات قصيرة الأجل في سندات الخزانة في نهاية الربع الثاني، بينما امتلكت أكثر من 42 مليار دولار من النقد وما يعادله بما في ذلك سندات الخزانة ذات آجال استحقاق 3 أشهر أو أقل، وفقاً لتقريرها المالي ربع السنوي. ومقارنة بـ 195.3 مليار دولار في سندات الخزانة التي يمتلكها بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى 31 تموز. كما احتفظ البنك المركزي بـ 4.4 تريليون دولار في سندات الخزانة التي تشمل الأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المرتبطة بالتضخم. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترياً كبيراً لديون الحكومة أثناء الوباء وكان دائماً أحد أكبر حاملي سندات الخزانة كجزء من جهوده للحفاظ على السيولة في الأسواق.
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وقام بافيت البالغ من العمر 93 عاما بخطوة مفاجئة، ولكنها ثاقبة من خلال بيع كميات كبيرة من حيازاته من الأسهم بما في ذلك شركة أبل في الربع الأخير، قبل موجة بيع عالمية حادة هذا الأسبوع. وكانت شركة بيركشاير هاثاواي تبيع الأسهم لمدة 7 أرباع متتالية، ولكن هذا البيع تسارع في الفترة الأخيرة مع قيام بافيت بالتخلص من أكثر من 75 مليار دولار من الأسهم في الربع الثاني.
وحقق عوائد كبيرة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة على مدى العامين الماضيين. إذا تم استثمار الفوائض النقدية الهائلة في سندات الخزانة لمدة 3 أشهر بعائد يقترب من 5%، فإن 200 مليار دولار نقداً ستولد حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، أو 2.5 مليار دولار ربع سنوي. (العربية)
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