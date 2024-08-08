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إقتصاد
اتفاق مصري- إماراتي لإنشاء منطقة لوجستية بترولية
Lebanon 24
08-08-2024
|
09:00
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وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البترول، تضمنت إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
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مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى "الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط".
وقد وقع مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، ومحمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، ايضا، إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية.
وذكر البيان أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
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