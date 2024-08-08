أرقام قياسية جديدة للتضخم في الصين

في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصينية بأكثر من المتوقع في تموز ليصل إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، حيث بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين.

Advertisement

وعانت الصين من فترة انكماش من تشرين الأول إلى كانون الثاني، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.



تمثل القراءة لشهر تموز، أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ شباط، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.



وقالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب. (سكاي نيوز عربية)