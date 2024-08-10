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إقتصاد
ارتفاع حجم الشحن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Lebanon 24
10-08-2024
|
13:00
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ارتفعت كميات البضائع والطرود الإجمالية المنقولة جوا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بواقع 53 بالمئة على أساس شهري خلال تموز الماضي، لتصل إلى 17.7 مليون طن.
وأعلن مجلس المطارات الدولي حجم الشحن الشهري بالأطنان المترية، ويشمل ذلك البضائع المنقولة جوا، بجانب الصحف والحقائب الدبلوماسية، والطرود البريدية والطرود السريعة، بحسب وكالة "بلومبرغ".
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وتتكون حركة الشحن الدولية من شحن البضائع المحملة والمفرغة بين المطار المحدد ومطار في دولة أخرى.
ويهدف مجلس المطارات الدولي، وهو منظمة غير ربحية مقرها في جنيف بسويسرا، إلى النهوض بالمطارات والسعي عن طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية إلى توفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة. (سكاي نيوز)
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