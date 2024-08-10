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إقتصاد

جنون الذهب يثير جدلا في مصر... المعدن الاصفر يعكس مساره بعد قفزه جنونيه

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:30
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قفزت أسعار الذهب في مصر، الجمعة، بمنتصف التعاملات في السوق المحلية، وصعد الغرام بنحو 35 جنيها بعد ارتفاعه بقيمة مماثلة خلال تعاملات الأمس، متأثرا بصعود الأوقية ببورصة الذهب.
وسجلت أسعار الذهب في منتصف التعاملات لعيار 21 نحو 3445 جنيها وفقا لشعبة للذهب، بعد أن افتتح التعاملات بين 3410 و3415 جنيها، وبلغت الفجوة السعرية بين البيع والشراء 20 جنيها.
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وبينما تذبذب سعر الذهب عالميا، خلال التداول على الأوقية ببورصة الذهب، ما بين 2416 دولارا إلى 2433 دولارا، بعد أن افتتحت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 2427 دولارا.
وبلغت أسعار الذهب في مصر، 

غرام الذهب عيار 24 نحو 3937 جنيها.

غرام الذهب عيار 21 سعر 3445 جنيها.

غرام الذهب عيار 18 نحو 2952 جنيها.

غرام الذهب عيار 14 نحو 2297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 27560 جنيها.

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2429 دولارا.  (روسيا اليوم)
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