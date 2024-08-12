توقعات بارتفاع الطلب على الغاز.. لماذا؟

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يتوقع بيتر فان دريل، المدير المالي لشركة "أدنوك للغاز"، أن يزداد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع تحول المزيد من الدول إلى الاستيراد لأول مرة.وللاستفادة من هؤلاء المستهلكين الجدد، تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي الشركة الأم لـ"أدنوك للغاز"، على بناء محطة جديدة في الرويس من شأنها تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف عند تشغيلها في 2028. وتعمل عمان وقطر أيضاً على توسيع مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال لديهما.وقال فان دريل في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الاثنين: "نرى نمواً في اقتصاد الإمارات، وبالمثل إذا نظرنا بشكل خاص إلى الغاز الطبيعي المسال، فإننا نرى طلباً هائلاً". وأضاف أن "هناك العديد من الأسواق الناشئة التي تبدأ بالفعل في التحول إلى أسواق تستورد الغاز الطبيعي المسال"، دون أن يسمي دولاً بعينها.وتتوقع الشركة الإماراتية أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 14% خلال العقد المقبل، وفق النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام. وهذا التوقع أكثر تفاؤلاً مقارنة بتوقعات أخرى، حيث ترى وكالة الطاقة الدولية، مثلاً، أن يبلغ الاستهلاك ذروته بحلول نهاية هذا العقد. (بلومبرغ)