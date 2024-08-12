صادرات الشعير الروسي إلى الصين ترتفع

زاد حجم صادرات الشعير من روسيا إلى الصين بأكثر من ستة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، إذ استوردت الصين 423.2 ألف طن من الشعير بقيمة 100 مليون دولار من روسيا.

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وللمقارنة فإن حجم هذه الإمدادات كان في نفس الفترة من العام الماضي عند 66.5 ألف طن حينها بلغت قيمة الصادرات 19.8 مليون دولار ويعني ذلك أن الإمدادات ارتفعت بنسبة 6.3 مرة من حيث الكمية وبواقع 5 مرات من حيث القيمة".وتحتل روسيا المرتبة السادسة في قائمة كبار موردي الشعير إلى الصين، وتتصدر القائمة أستراليا بـ3.6 مليون طن، ومن ثم تأتي الأرجنتين بـ 1.4 مليون طن، وبعدها في المرتبة الثالثة كندا بـ 1.1 مليون طن من الشعير. (بلومبرغ)