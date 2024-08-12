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إقتصاد

البنك السعودي الفرنسي يعتزم طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:00
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أعلن البنك السعودي الفرنسي الاثنين عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحا خاصا داخل السعودية.
وقال في بيان للبورصة السعودية إن عددها وقيمتها سيتحددان "وفقا لظروف السوق"، وأن الغرض منها هو تقوية قاعدة رأسمال البنك.
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وأضاف أن هذه الصكوك ستكون بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة ثمانية مليارات ريال (حوالي 2.131 مليار دولار) بناء على قرار مجلس الإدارة في يناير الماضي.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديرا منفردا لسجل الاكتتاب ومنسقا ومديرا رئيسيا للطرح الخاص المحتمل. 
(سكاي نيوز)
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