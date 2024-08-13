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إقتصاد
المناقصة المصرية العملاقة تهز أسعار القمح في بورصة شيكاغو
Lebanon 24
13-08-2024
|
03:02
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انخفضت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة (بورصة شيكاغو) بسبب العروض المقدمة للفوز بأكبر مناقصة مصرية من القمح على الإطلاق، مما سلط الضوء على القدرة التنافسية للقمح القادم من موانئ البحر الأسود.
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وانخفضت العقود الآجلة لقمح الشتاء الأحمر اللين الأكثر تداولا في بورصة شيكاغو تسليم ايلول خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت إلى 5.36 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل.
وتراجعت العقود الآجلة لقمح الشتاء الأحمر الصلد في كانساس سيتي تسليم سبتمبر خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت إلى 5.48 دولار وربع سنت للبوشل، بينما ارتفع القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس للحبوب تسليم الشهر ذاته سنتين ونصف سنت إلى 5.92 دولار وربع سنت للبوشل.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحدد وزارة الزراعة الأميركية نسبة القمح الربيعي في الولايات المتحدة الذي تتراوح جودته من جيد إلى ممتاز عند 74 بالمئة.
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