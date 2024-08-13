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إقتصاد

أوّل سوق مصري لتسجيل وإصدار شهادات الكربون

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:00
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أطلقت مصر سوق كربون طوعية، منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال، لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسوق أرصدة الكربون مثلها مثل أي سوق آخر، تشتمل على سلع وبائع ومشتر. تتمثل السلع في شهادات أو سندات أرصدة الكربون والتي تساوي الواحدة منها طناً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم خفض انبعاثه في الجو.
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أما البائع فهي مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية والتشجير التي تبحث عن تمويل، فيما تقوم بشراء هذه الشهادات الشركات التي تواجه مشاكل في خفض انبعاثاتها، مثل شركات النفط والغاز الأسمنت والحديد، بهدف تمويل مشاريع البائع النظيفة والتي تخفض الانبعاثات، بحسب ريهام الجيزي الرئيس التنفيذية للشركة الإقليمية لسوق الكربون الطوعية.
 
من جهتها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من القواعد التنظيمية لتسجيل مشاريع خفض الكربون، أن تدشين أول سوق طوعية منظّمة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات تسهم في الحد من التغيرات المناخية". (بلومبرغ)
 

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