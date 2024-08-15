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إقتصاد

"علي بابا" تسجل انخفاضاً بنسبة 29% في أرباحها الفصلية

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:35
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أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس، عن انخفاض في صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي بنسبة 29%، في وقت يؤثر التباطؤ الاقتصادي في الصين على استهلاك الأُسر وربحية الشركات.
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وحقّقت المجموعة أرباحاً بلغت 24.3 مليار يوان (3.3 مليار دولار) في الربع الأول من سنتها المالية، مقارنة بـ34.3 مليار يوان في العام السابق.

وارتفعت عائداتها بنسبة 4% خلال عام واحد لتصل إلى 243.2 مليار يوان (30.8 مليار يورو) وفقاً لبيان أرسلته المجموعة إلى بورصة "هونغ كونغ".

وتعدّ شركة علي بابا لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي ورائدة في التسوّق عبر الإنترنت. ولذلك، تعتبر مقياساً للاستهلاك في الصين.

ونُشرت هذه النتائج في اليوم الذي أعلن فيه أحد المنافسين الرئيسيين لشركة علي بابا في الصين "جي دي.كوم" (JD.com) أنّه ضاعف تقريباً أرباحه الفصلية على أساس سنوي (+92 في المئة) إلى 12.6 مليار يوان (1.6 مليار يورو).

وتواجه شركة علي بابا خلال الأشهر الأخيرة منافسة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية من قبل شركة "بينديوديو" (Pinduoduo) التي تملك شركتها الأم، "تيمو" (Temu) وهو تطبيق شعبي على المستوى الدولي بأسعار منخفضة. (العربية)
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