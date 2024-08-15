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إقتصاد

البنك المركزي يخطط لسياسات إضافية تدعم نمو الصين

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:18
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يعتزم البنك المركزي في الصين تنفيذ سياسات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب تصريح المحافظ بان غونغ شنغ، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعاني من صعوبة في استعادة قوته.

قال بان خلال مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني يوم الخميس، إن بنك الشعب الصيني سيكثّف جهوده لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات النقدية والمالية التي تم إقرارها هذا العام، مع اتخاذ خطوات إضافية تتماشى مع توجيهات مجلس الدولة، دون أن يفصح عن تفاصيل حول السياسات المحتملة.
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تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف النمو الاقتصادي في الصين، حيث يعاني الطلب المحلي من تراجع حاد نتيجة الركود الممتد في سوق العقارات، مما يزيد من الحاجة إلى مزيد من المحفزات. (بلومبرغ)
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