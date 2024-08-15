بعد يومين من الهبوط.. أسعار النفط ترتفع





وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار لتتم تسويته فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من 3% خلال الجلستين السابقتين

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على صعيد آخر، ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي، يضعف الطلب على النفط عادةً. و ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض استمر يومين، إذ طغت المخاوف المحيطة بهجوم إيراني محتمل على إسرائيل على مخاوف الطلب المستمرة.وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار لتتم تسويته فوق مستوى 78 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من 3% خلال الجلستين السابقتينعلى صعيد آخر، ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي، يضعف الطلب على النفط عادةً. و

في السياق، قال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفراستركشر كابيتال أدفايزورس"، إن الانخفاضات الموسمية الحادة تؤدي أحياناً إلى ارتفاع أسعار السلع مرة أخرى، وفي هذه الحالة "تعمل التوترات في الشرق الأوسط كمحفز. وبعد ذلك، يبدأ زخم التجارة من جديد". (بلومبرغ)