بنحو ثلاث مرات... تضاعف رسوم التصدير على القمح الروسي

ستزداد الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا في الفترة من 21 وحتى 27 من شهر اب الجاري بـ3.2 مرة إلى 828.4 روبل للطن (حوالي 9.2 دولار).

كذلك ستصعد الرسوم الجمركية على صادرات الذرة بنحو ثلاث مرات إلى 1033.6 روبل، بحسب بيانات وزارة الزراعة الروسية.

Advertisement

وتبلغ الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا للفترة من 14 إلى 20 اب الجاري 257.3 روبل للطن، وهو أدنى مستوى منذ العام 2021، أما للذرة فتبلغ الرسوم للفترة المذكورة 344.5 روبل للطن.

وفي وقت سابق، حسن المجلس الدولي للحبوب تنبؤاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي وتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى، علما أنها المصدر الأول للقمح عالميا.

وتتوقع المنظمة أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي بعد أن كانت تتوقع في نيسان الماضي 52.1 مليون طن. ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي. (روسيا اليوم)