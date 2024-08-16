شركة سعودية تبني برجا يستمد طاقته من الهيدروجين في مصر

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كشف مسؤولو شركة العقارات السعودية "ماجنوم" عن نية الشركة تشييد برج مكتبي باستثمارات تصل إلى مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.وأوضحت الشركة أن البرج مكون من 50 طابقا، يهدف إلى أن يكون الأول من نوعه الذي يعمل بالهيدروجين النظيف، حيث يمثل التصميم المتطور والسعر المرتفع رهانًا من الشركة، وهي أحد فروع المجموعة الصناعية السعودية الرابعة، على جذب العملاء الدوليين إلى العاصمة الجديدة، وهي مدينة تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة، وبدأ بناؤها من الصفر في الصحراء شرق القاهرة.ومن المقرر أن تبدأ "ماجنوم" قريبًا التصميم التفصيلي لمشروع برج "فوربس" الدولي، وهي تهدف إلى الانتهاء من البناء بحلول عام 2030، وفق ما قال المدير التنفيذي للمشاريع بالشركة، كريم ديهوم.واشترت الشركة الأرض الخاصة بالبرج عام 2021 في حي الأعمال بالعاصمة الجديدة.وطُوّر البرج بالتعاون مع مجموعة فوربس الإعلامية، والمهندسَين المعماريين آدريان سميث وجوردون جيل، من شيكاغو، وسيضم أنظمة أمان سيبراني متقدمة، ومصعدين فائقَي السرعة لكبار الشخصيات، ومهبطًا للطائرات العمودية، وفقًا للخطط.كما تهدف الشركة إلى أن يكون أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن تنتج الألواح الشمسية المضمنة في الواجهة 25 في المائة من الكهرباء التي يستهلكها، مع توليد الباقي من الهيدروجين النظيف الذي يُنقل إلى المبنى في شكل سائل. (روسيا اليوم)