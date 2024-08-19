متخطياً عتبة الـ 2500 دولار للأونصة.. الذهب يتماسك قرب مستوى تاريخي

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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2501.19 دولار للأونصة. وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأونصة الجمعة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2540 دولارا للأونصة.