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إقتصاد
غولدمان ساكس يخفض توقعاته لحدوث ركود في أميركا
Lebanon 24
19-08-2024
|
02:24
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خفض بنك غولدمان ساكس احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 20 بالمئة من 25 بالمئة، وذلك بعد أحدث تقارير طلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الاستثماري احتمالية حدوث ركود في أميركا من 15 بالمئة بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في تموز، مما أثار مخاوف من الركود.
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وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، في مذكرة يوم السبت: "لقد خفضنا الآن احتمالنا من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك بشكل رئيسي لأن البيانات الخاصة بشهر تموز وأوائل آب التي صدرت منذ الثاني من آب لا تظهر أي علامات على الركود".
وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الصادر الخميس انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ شهر واحد في الأسبوع السابق، بينما كشفت بيانات منفصلة نشرت في نفس اليوم عن زيادة مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها منذ عام ونصف العام في تموز.
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