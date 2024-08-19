غولدمان ساكس يخفض توقعاته لحدوث ركود في أميركا

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خفض بنك غولدمان ساكس احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 20 بالمئة من 25 بالمئة، وذلك بعد أحدث تقارير طلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الاستثماري احتمالية حدوث ركود في أميركا من 15 بالمئة بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في تموز، مما أثار مخاوف من الركود.وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، في مذكرة يوم السبت: "لقد خفضنا الآن احتمالنا من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك بشكل رئيسي لأن البيانات الخاصة بشهر تموز وأوائل آب التي صدرت منذ الثاني من آب لا تظهر أي علامات على الركود".