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إقتصاد

هل سيؤثر تباطؤ الإقتصاد الصيني على بريطانيا؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:10
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حذر وزير المال الأسترالي جيم تشالمرز، الاثنين، من أن تراجع أسعار خام الحديد بسبب "ضعف الاقتصاد الصيني" قد يكلف موازنة بلاده مليارات الدولارات.

وتسببت الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء في الصين في انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام وباتت آثارها الآن واضحة في أستراليا.
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وشدد تشالمرز على أن هذا التراجع و"ضعف الاقتصاد الصيني" بمثابة تذكير بأن أستراليا ليست "محصنة من عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتقلباته".

وتعتبر وزارته الآن أن الانخفاض الذي يحدث بسرعة أكبر من المتوقع قد يؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية الأسترالية بنحو ثلاثة مليارات دولار أسترالي (مليارا دولار أميركي) خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. (سكاي نيوز)
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