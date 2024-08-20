أمام الدولار.. هكذا تتحرك العملات الآسيوية





ويحظى خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا المرتقب أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل أيضاً بمتابعة دقيقة، إذ أن صدور أي إشارة بشأن رفع أسعار الفائدة سيعزز قيمة الين ويعطي أيضاً دفعة أخرى للعملات في المنطقة.

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فكيف أتت المستويات؟ يتطلع المتعاملون في آسيا إلى المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في "جاكسون هول" هذا الأسبوع، المرتقب أن يؤكد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.ويحظى خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا المرتقب أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل أيضاً بمتابعة دقيقة، إذ أن صدور أي إشارة بشأن رفع أسعار الفائدة سيعزز قيمة الين ويعطي أيضاً دفعة أخرى للعملات في المنطقة.

1. الين الياباني

تحركت قيمة الين الياباني أمام الدولار بشكل عرضي بين أدنى مستوى في آب عند 141.70 ين للدولار، وأعلى مستوياته التي ارتد إليها لاحقاً عند 149.39. سيمهد اختراق أي من هذين المستويين أولاً الطريق أمام التحرك لفترة طويلة في نفس الاتجاه.

2. اليوان الصيني

تحرك سعر صرف اليوان في التعاملات الخارجية ضمن نطاق تداول محدد هذا الشهر. ارتفعت قيمة العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً مقابل الدولار في وقت سابق من آب ولكنها لا تزال منخفضة بنحو 0.2% منذ مطلع العام.



3- الروبية الإندونيسية

يتجه زوج الدولار-الروبية الإندونيسية لاختبار مستوى الدعم عند أدنى مستوى في تشرين الثاني والبالغ 15.360 روبية. مع ذلك، فإنه يُتداول في منطقة ذروة بيعه حسب مؤشر الزخم المعروف باسم "ستوكاستيك البطيء".



4- الرينغيت الماليزي

مع تحرك زوج الدولار/الرينغيت بالفعل في منطقة ذروة البيع، حسب مقياس "ستوكاستيك البطيء"، فقد يحدث ارتداد نحو أعلى مستوى عند 4.5317 رينغت سجله في 9 آذار 2023 عند 4.5317 حال توقف الاتجاه نحو الهبوط.



5. البات التايلندي

يستهدف زوج الدولار/ البات مستوى دعم 34.099، وهو أدنى مستوى سجله في 28 كانون الأول. لكن إذا توقف هبوط الدولار، فقد يواجه الزوج مقاومة عند أعلى مستوى سجله في 24 كانون الثاني عند 35.885. (بلومبرغ)