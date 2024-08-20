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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:23
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انخفضت أسعار النفط بعد توقف ارتفاع مؤشرات الأسهم في وقت سابق، وسط احتمال عقد هدنة في غزة، وتزايد المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي التي توفر ظروفاً معاكسة هبوطية للخام.

وانخفض سعر عقد تشرين أول الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته بالقرب من مستوى 73 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارته الخامسة في الجلسات الست الماضية. 
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وامتد الزخم الهبوطي الأخير للنفط الخام إلى جوانب مختلفة من السوق الورقية، حيث تشير الخيارات إلى أن المتداولين يتوقعون الآن تراجع مخاطر ارتفاع أسعار العقود الآجلة.
 
كذلك، عادت انحرافات خيارات مزيج برنت إلى انحيازها المعتاد نحو عقود البيع التي تستفيد من انخفاض الأسعار للمرة الأولى منذ أسبوعين. (بلومبرغ)

 
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